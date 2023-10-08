Filistin Sağlık Bakanlığı üzen bilançoyu açıkladı!
Filistin Sağlık Bakanlığı, siyonist İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 370'e yükseldiğini açıkladı.
Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlattı.
İsrail Filistin'in meşru müdafaa kapsamındaki operasyonlarına da saldırıyla karşılık verdi.
Yaralı sayısı 2 bin 200'e yükseldi!
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında 370 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan yaralıların sayısının da 2 bin 200'e yükseldiği aktarıldı.
Hayatını kaybedenler arasında 20 çocuğun bulunduğu öğrenildi.
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