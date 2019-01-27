Filistin mücadelesine sosyal medya engeli!

Ö.Faruk Şahin Ankara

Terör Devleti İsrail’in uyguladığı insanlık dışı şiddeti tüm dünyaya sosyal medya aracılığıyla duyurmak isteyen Filistinli kişi ve kurumlar sansüre maruz kalıyor. 2018 yılında yüzlerce defa yaptıkları paylaşımlar sosyal medya platformları tarafından silinen Filistinlilerin, söz konusu paylaşımları yaptıkları hesaplar tam 500 kez kapatıldı.

İsrail zulmünü duyuran yüzlerce paylaşım silindi

Facebook üzerinden 370 sayfa, YouTube üzerinden 45 kanal, Twitter üzerinden 60 hesap ve İnstagram üzerinden 30 sayfa kapatılırken, yaşanan zulmü duyuran yüzlerce paylaşım yine aynı siteler tarafından silindi. Takipçi sayısı yüz binleri bulan bazı sayfaların da kapatıldığı belirtilirken Filistin Postası, El Fajr Al-Jadeed TV, Filistin Nabzı, Bugün Filistin, El Aksa TV gibi kurumsal sayfalarda çeşitli hak ihlalleri bahane edilerek zaman zaman geçici ve zaman zaman kalıcı olmak üzere kapatıldı. Filistin halkının sesini kısarak her türlü zulmü uygulamak isteyen İsrail daha önce 2000 yılından bu yana 80 Filistinli gazeteciyi şehit etmiş 5 medya kuruluşunu da bombalayarak yerle bir etmişti. Halihazırda İsrail hapishanelerinde 30 Filistinli gazetecinin esir tutulurken Filistin’de yaşanan zulmü duyurmak isteyen Aksa Tv, 3 defa hedef alınarak, bombalarla yıkıldı.