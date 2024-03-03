Filistin lideri Mahmud Abbas Ankara’ya geliyor

Görüşmenin gündeminde ramazan ayı öncesi hızlanan ateşkes arayışları ve İsrail’in saldırılarının durdurulması için atılacak yeni adımlar var. Antalya Diplomasi Forumu’nun ikinci gününde basın toplantısı düzenleyen Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, Abbas’ın salı günü Ankara’da olacağını açıkladı.

TÜRKİYE ÖN SAFTA

Antalya Diplomasi Forumu’nun ikinci gününde de Gazze en önemli başlıklar arasında yer aldı. Riyad Maliki, Türkiye’nin Filistin halkına yıllardır büyük destek olduğunu söyledi: “Türkiye’nin insani yardımlarına müteşekkir olduğumuz gibi İsrail’in insanlık suçlarına yönelik tepkileri ve destekleri, Türkiye’nin halkı ve devletinin Filistin davasına desteklerini göstermektedir. Her zaman Türkiye’nin desteğine güvenebileceğimizi biliyoruz.”

ATEŞKES BEKLENTİSİ

Maliki, acil eyleme geçilmesi gerektiğinin de altını çizdi, “Ümit ederim ki ramazan öncesi bir ateşkes sağlanacaktır. Çünkü bir ateşkes sağlanmazsa bugün, bin Filistinli daha hayatını kaybedecek ya da yaralanacaklar. Eğer biz hâlâ insan olduğumuzu kanıtlamaya çalışıyorsak bunu derhâl yapmalıyız. Netanyahu hepimizi rehine aldı.”