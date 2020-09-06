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Aktüel Filistin: Kudüs'e büyükelçilik açacak veya taşıyacak ülkeyle ilişkilerimizi keseceğiz
Aktüel

Filistin: Kudüs'e büyükelçilik açacak veya taşıyacak ülkeyle ilişkilerimizi keseceğiz

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:03:26 -
Filistin: Kudüs'e büyükelçilik açacak veya taşıyacak ülkeyle ilişkilerimizi keseceğiz

KUDÜS (AA) - Filistin yönetimi, Kudüs'e büyükelçilik açacak veya Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak ülkeyle ilişkilerini keseceğini duyurdu.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, isim vermeden Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alan Sırbistan ve İsrail'i tanıyarak Kudüs'te büyükelçilik açacağı belirtilen Kosova'yı uyardı.

Tüm ülkeleri uluslararası hukuka saygı duymaya davet eden Ureykat, "Filistin, Kudüs'te elçilik açacak veya da elçiliğini buraya (Kudüs'e) taşıyacak ülkeyle ilişkilerini kesecek. Uluslararası hukuku ihlal etmek güçlülük değil aksine zayıflık göstergesidir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını, Kosova'nın da İsrail ile ilişkileri normalleştireceğini belirtmişti.

Trump'ın Beyaz Saray'daki açıklaması sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in şaşkınlığı kameralara yansımıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ülkesiyle ilişkilerini normalleştirme kararı alan Kosova'nın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açacağını belirtmişti.



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