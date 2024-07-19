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Dünya Filistin Hükümeti'nin Dini İşler Danışmanı'ndan tepki çeken sözler!
Dünya

Filistin Hükümeti'nin Dini İşler Danışmanı'ndan tepki çeken sözler!

Yeniakit Publisher
2024-07-19 23:54:00 - 2024-07-20 01:02:45

Filistin hükümeti Dini İşler Danışmanı Mahmud el-Habbaş, katıldığı canlı yayında tepki çeken ifadeler kullandı.

Mahmud el Habbaş, hutbe için gittiği camilerde Hamas'ı hedef alması sebebiyle cemaatin tepki göstererek camiyi ter etmesiyle gündeme gelmişti.

Katıldığı canlı yayında kendisine yönelik tepkiyi değerlendiren Mahmud el Habbaş, tepki çeken bir açıklamada bulundu.

Habbaş, "Münafıklar da Hz.Peygamber’in (sav) geldiğini gördüklerinde mescidi terk ediyordu." dedi.

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