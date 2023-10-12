"Gazze'deki halkımızı ulusal, Arap ve uluslararası düzeyde desteklemek ve dayanışma içinde olmak zorunlu hale gelmiştir." diyen Filistin Halk Kurtuluş Cephesi bir çağrı yaptı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden önemli çağrı

Ey Filistin'in direnişçi ve mücadeleci halkı,

Ey Arap dünyasının halkı,

Ey özgür dünya halkları,

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'de Filistin direnişi tarafından gerçekleştirilen Aksa Tufanı destanı, Filistin ulusal mücadelesinin tarihi özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkını elde etmek amacıyla yüz yıldan fazla bir süredir devam eden yolculuğun çığır açan bir durağı oldu. Bu, abluka altındaki halkımıza karşı benzeri görülmemiş bir saldırıya yol açan yıkıcı Siyonist savaş makinesinin Gazze'ye yönelik saldırıları ve birçok katliama neden oldu, insanların başlarına evlerin çökmesine ve tamamen yerleşim alanlarının yok edilmesine, basın ve sağlık ekiplerine yönelik saldırılara, suyun, elektriğin, yakıtın ve gıdanın Gazze'ye ulaşmasını engellemeye dönüşerek Amerika ve Batı tarafından sağlanan kalkanın kullanılmasıyla Filistin meselesinin sonlandırılmasının projesidir.

Bu, Netanyahu hükümetinin tüm anlaşmazlıkları sonlandırmak, Batı Şeria'yı ilhak etmek, Kudüs'ü Yahudileştirmek ve esirleri idam etmek amacıyla yürüttüğü projesidir.

Bu nedenle, Gazze'deki halkımızı ulusal, Arap ve uluslararası düzeyde desteklemek ve dayanışma içinde olmak zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi olarak bu önemli çağrıyı yapmaktayız:

1. Halkımızın, ülkenin ve diasporadaki halkımızın tüm yerlerde caddelere inerek işgalciye karşı açık bir şekilde isyan etmesi ve sürekli mücadelesinde halkımıza destek vermek amacıyla geniş çaplı bir şekilde bir araya gelmesi çağrısında bulunuyoruz. Gelecek Cuma, Gazze için direniş günü ilan edilmelidir.

2. Batı Şeria'daki halkımızın ve Arap dünyasının insanlarının Gazze'ye acil yardım konvoyları düzenlemeleri ve önceliğin tıbbi malzemeler ve yakıt olması çağrısında bulunuyoruz.

3. Ulusal, ilerici, solcu, uluslararası dayanışma grupları ve dünya halklarının insanları, işgalcinin suçlarını kınamak ve uluslararası toplumun İsrail ile işbirliğini kınamak amacıyla dünya genelinde düşman elçilikleri, ve uluslararası kurumlar önünde protesto etmek için gösteriler düzenlemeleri çağrısında bulunuyoruz.

4. Uluslararası ve insan hakları kurumlarının İsrail'in Gazze'deki faşist suçlarını belgelemesi ve dünyaya göstermesi, uluslararası toplumun sorumluluklarını üstlenmesini ve İsrail'in sivil halka yönelik vahşetini kınamasını sağlamak için önemlidir. Ayrıca, işgale karşı olan tüm güçlerin işgalciye karşı dayanışma içinde birleşmeleri ve İsrail'in yalan hikayesine karşı Filistin'in gerçekliğini savunmaları ve Filistin meselesini vurgulamaları gerekmektedir. Direnişin, kendini savunmasının, işgalciye karşı doğal bir yanıt olduğunu ve devam eden işgal ve saldırılarına karşı bir tepki olduğunu vurgulamak önemlidir.

5. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni Gazze'de İsrail işgali tarafından işlenen soykırım ve savaş suçlarını soruşturması için çağırıyoruz.

6. Amerika ve Batı'nın, Filistin halkına karşı düşmanca tavır almasına ve İsrail'e destek vermesine karşı koymalı ve aynı zamanda, Avrupa'nın Filistin halkına karşı tutumuna karşı gelmeliyiz.

7. Dünya toplumunun çifte standartlarla hareket etmeyi bırakması gerekmektedir. İsrail'in Gazze'deki yerleşimlerde tutsak edilenler hakkında yaptığı açıklamaları görmediler mi? Bunun yanı sıra, onlarca yıldır işgal altındaki topraklarımızda yaşayan ve acı çeken 7,000 Filistinli tutsağı unuttular mı? Sorun, topraklarımızı ve kutsallarımızı 75 yıldır işgal eden İsrail'dir. Bu ikiyüzlü politikalar ve halkımızın haklarına yapılan bu açık saldırı, sadece daha fazla ateş ve kan getirecektir.