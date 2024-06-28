Filistin direniş gruplarından intikam saldırısı
Filistinli direniş grupları, Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesinde çıkan şiddetli çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin öldüğünü açıkladı.
İsrail'in, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırıları sürerken, Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri'nden son dakika duyurusu geldi.
KASSAM VE KUDÜS SERİYYELERİ'NDEN ORTAK OPERASYON
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamalarda, Gazze'de İsrail askerleri ile yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verildi.
ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ VE YARALANDI
Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesine giren İsrail askerleriyle Kassam direnişçileri arasında yakın mesafeden çatışmaların yaşandığı belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kassam mensuplarının hedef aldığı İsrail askerleri arasında ölen ve yaralananların olduğu, İsrail ordusuna ait bir helikopterin tahliye amacıyla bölgeye indiği kaydedildi.
Açıklamada, "Şucaiyye'de Yasin-105 roketleriyle Merkava IV tankını hedef aldık." ifadesi kullanıldı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de Tel es-Sultan Mahallesinin güneyinde İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın hedef alındığı aktarıldı.