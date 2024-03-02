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Dünya Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan flaş Türkiye kararı
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan flaş Türkiye kararı

Yeniakit Publisher
2024-03-02 12:03:00 -
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan flaş Türkiye kararı

Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

Maliki, "Bu ülkeler (Avrupa ülkeleri) inisiyatif almalı, bu inisiyatif Filistin devletini tanımakla başlayabilir" dedi.

(Riyad El-Maliki)

Filistinli Bakan Maliki, "Müslüman ülkeler ve uluslararası camia net bir duruş göstermeli, İsrail'in yüzyıllardır devam eden mevcut durumu değiştirme çabalarını boşa çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.
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Riyad El-Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.

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