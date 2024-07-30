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Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Ankara'ya ziyaret planı
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Ankara'ya ziyaret planı

Yeniakit Publisher
2024-07-30 09:05:00 -
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Ankara'ya ziyaret planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'davet ettik ama gelmedi' sözleriyle tepki gösterdiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağı açıklandı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'davet ettik ama gelmedi' sözleriyle eleştirdiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

Filistin Yönetimi'nin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Büyükelçisi Mustafa, Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Mustafa, ziyaretin zamanlamasının diplomatik kanallar ve uygun protokoller aracılığıyla kesinleştirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti

Büyükelçi ayrıca Abbas'ın TBMM'de bir konuşma yapması için davet aldığını ve bu konuşmanın planlanması için iki ülke arasındaki resmi diplomatik iletişimlerin devam ettiğini ifade etti.
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