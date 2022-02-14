  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Filistin 17 yaşında şehit olan Muhammed Ekrem’e ağlıyor!
Dünya

Filistin 17 yaşında şehit olan Muhammed Ekrem’e ağlıyor!

Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenin'e bağlı Es-Siyle El-Harisiyye beldesinde yaşanan çatışmalarda yaralanan 17 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ekrem Tahir’in şehit olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 18:10:00 - 2022-02-14 18:11:36
Filistin 17 yaşında şehit olan Muhammed Ekrem’e ağlıyor!

Yeni Akit  Ankara

Muhammed Ekrem Tahir’in şehit olduğunun duyulması üzerine Filistin genelinde işgalci Siyonist İsrail’e karşı protesto yürüyüşleri ve gösteriler düzenlenmeye başlandı.

Her yerde zalim işgalcilere protesto!

Es-Siyle El-Harisiyye beldesinde 17 yaşındaki Muhammed Ekrem Tahir Ebu Salah isimli gencin şehid edilmesinin ardından Cenin kenti sakinleri sokaklara döküldü. Kentin birçok yerinde protesto yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Cenin'e bağlı Es-Siyle El-Harisiyye beldesindeki Filistinli yurttaşlara destek olmak için Nablus'un merkezindeki Şüheda kavşağında geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay