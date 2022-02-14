Filistin 17 yaşında şehit olan Muhammed Ekrem’e ağlıyor!
Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenin'e bağlı Es-Siyle El-Harisiyye beldesinde yaşanan çatışmalarda yaralanan 17 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ekrem Tahir’in şehit olduğunu duyurdu.
Yeni Akit Ankara
Muhammed Ekrem Tahir’in şehit olduğunun duyulması üzerine Filistin genelinde işgalci Siyonist İsrail’e karşı protesto yürüyüşleri ve gösteriler düzenlenmeye başlandı.
Her yerde zalim işgalcilere protesto!
Es-Siyle El-Harisiyye beldesinde 17 yaşındaki Muhammed Ekrem Tahir Ebu Salah isimli gencin şehid edilmesinin ardından Cenin kenti sakinleri sokaklara döküldü. Kentin birçok yerinde protesto yürüyüşleri gerçekleştirildi.
Cenin'e bağlı Es-Siyle El-Harisiyye beldesindeki Filistinli yurttaşlara destek olmak için Nablus'un merkezindeki Şüheda kavşağında geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi.