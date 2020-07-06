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Aktüel

Filipinler’in başkentinde sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanabilir

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:15:52 -
Filipinler’in başkentinde sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanabilir

MANİLA (AA) - Filipinler'de son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla başkent Manila'da yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği bildirildi.

Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi ve hastanelerin kapasitesinin dolması halinde başkent Manila’da sokağa çıkma yasağının tekrar uygulanabileceğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ekonomik faaliyetlerin başlatılması amacıyla 1 Haziran’da Manila’daki sokağa çıkma yasağını kaldırmıştı.

Öte yandan vakaların arttığı Cebu şehrinde sokağa çıkma yasağı haziran ortasında geri getirilmişti.

Filipinler Sağlık Bakanlığı, dün 2 bin 424 Kovid-19 vakası görüldüğünü açıklamıştı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 44 bin 254'e yükselmiş, salgın dolayısıyla 1297 kişi hayatını kaybetmişti.

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