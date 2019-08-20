Filipinler’den Çin’in tacizlerine tepki

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, Çin savaş gemilerinin başkent Manila kıyılarında dolaşmasının ardından ülkenin karasularında izinsiz seyahat eden yabancı gemilerin bundan sonra “düşmanca” muamele göreceğini söyledi.

Çin Donanmasına bağlı savaş gemileri Filipinler’in karasularını defalarca ihlal etmiş geçtiğimiz günlerde de başkent Manila kıyılarına yaklaşmışlardı. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bundan sonra sınırları ihlal eden gemilerin “düşmanca” muamele göreceğini ifade etti.

Duterte’nin Sözcüsü Salvador Panelo ise çevre ülkelerden daha şeffaf olmalarını talep ederek, “Karasularımızı geçen tüm yabancı gemiler, geçişten önce uygun hükümet otoritesini haberdar etmeli ve izin almalıdır. Ya dostça bir şekilde bir uyum sağlarız ya da dostça olmayan bir şekilde güç kullanırız” dedi.

Güney Çin Denizi’nde Filipinler’in kontrol ettiği bölgelerde Çin’e ait balıkçı tekneleri, sahil güvenlik, askeri ve ticari gemiler 2016 yılından beri ihlallerde bulunuyor. Çin hükumeti, yılda 3 trilyon dolarlık ticari faaliyet yapan gemilerin kullandığı Güney Çin Denizi’nde, Filipinler, Malezya, Vietnam, Tayvan ve Brunei’nin karasularının bulunduğu bölgelerde hak iddia ediyor.