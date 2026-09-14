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Dünya Filipinler'de yanan feribottaki 76 kurbanın kimlik tespiti haftalar veya aylar sürebilir
Dünya

Filipinler'de yanan feribottaki 76 kurbanın kimlik tespiti haftalar veya aylar sürebilir

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Filipinler'de yanan feribottaki 76 kurbanın kimlik tespiti haftalar veya aylar sürebilir

Filipinler Ulusal Polisi'nden adli tıp uzmanı Richard Allan Mangalip, "Büyük bir kısım zaten yanmış halde" dedi. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Filipinler Ulusal Polisi'nden adli tıp uzmanı Richard Allan Mangalip, feribot yangınında hayatını kaybeden 76 kişinin kimliklerinin belirlenmesinin haftalar veya aylar sürebileceğini açıkladı.

Manila'dan 117 yolcu ve 17 mürettebatla 9 Eylül'de yola çıkan "MV June Aster" adlı feribotta, Palawan eyaletindeki turistik merkez Coron'a yaklaşıldığı sırada gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi kurtuldu. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Cenazelerden delil toplanıyor

Mangalip, gazetecilere yaptığı açıklamada "Büyük bir kısım zaten yanmış halde" ifadelerini kullandı. Adli tıp uzmanı, cenazelerden kimlik tespitine yardımcı olabilecek delilleri toplamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Mangalip, hayatını kaybedenlerin ailelerinden kişisel eşyalar veya DNA örnekleriyle kimlik tespitine katkıda bulunmalarını istedi.

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