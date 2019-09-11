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Filipinler'de dang humması salgını

Salgın nedeniyle 8 ayda binden fazla kişi yaşamını yitirdi

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:37
Filipinler'de dang humması salgını

ANKARA (AA) - Filipinler'de bu yıl dang humması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığı bildirildi.

"Inquirer.net" sitesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Bürosu'ndan (DOH-EB) yapılan açıklamada, 24 Ağustos itibarıyla ülke genelinde 249 bin 332 dang humması vakası görüldüğü ve vaka sayısında geçen yıla oranla yüzde 109'luk artış olduğu belirtildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle 1021 kişinin yaşamını yitirdiği de bildirildi.

DOH-EB verileri, yalnızca 18-24 Ağustos tarihlerinde 13 bin 192 yeni vaka kaydedildiğini ve bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Veriler, bu yıl dang hummasının 8 aylık bilançosunun, 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi.

Salgına bağlı tüm ölümlerden yüzde 39'unun 5 ila 9 yaşındaki çocuklarda görüldüğü kaydedildi.

- Ülke genelinde geçen ay dang humması salgını ilan edilmişti

Filipinler Sağlık Bakanı Francisco Duque, geçen ay yaptığı açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-20 Temmuz tarihlerinde 146 bin 62 dang humması vakası görüldüğünü ve vaka sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 arttığını duyurmuştu.

Bu vakalardan 622'sinin ölümle sonuçlandığını belirten Duque, bu nedenle ülke çapında dang humması salgını ilan ettiklerini söylemişti.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebep olan hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:37
  1. Dang humması
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