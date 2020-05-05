Filipinler'de ABS-CBN'ye radyo ve televizyon yayınını durdurma talimatı

MANİLA/ANKARA (AA) - Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin haberleri nedeniyle hedef aldığı önde gelen yayın kuruluşu ABS-CBN'nin televizyon ve radyo yayınları durduruluyor.



Filipinler Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (NTC), çalışma ruhsatı sona eren ABS-CBN'den televizyon ve radyo yayınına son vermesini istedi.



Rappler sitesinin haberine göre, NTC, Kongrenin ABS-CBN'ye verdiği 25 yıllık çalışma ruhsatının süresinin 4 Mayıs'ta sona erdiğini de açıkladı.



ABS-CBN'ye, kendisine verilen frekansların neden iptal edilmemesi gerektiğini açıklamak ve yanıt vermek için kararın alınmasından itibaren 10 gün süre verildi.



Yayın kuruluşunun, ruhsatının yenilenmesi için yaptığı başvuru, oturumların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısmen ertelendiği Kongrede bekliyordu.



Bazı medya gözlemcileri, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ve kurmaylarını, hükümeti eleştiren haberlerinden ötürü ABS-CBN gibi bağımsız yayın yapan medya kuruluşlarını susturmaya çalışmakla suçladı.



Hükümet yetkilileri ise kuruluşun yayınını durdurmanın basın özgürlüğü meselesi olmadığını ve herkesin yasalara uyması gerektiğini kaydetti.

Diğer yandan, medya kuruluşundan yapılan açıklamada, "Halkın, Kovid-19 salgını nedeniyle önemli ve zamanında bilgiye ihtiyaç duyduğu bir dönemde, ABS-CBN'ye bu gece televizyon ve radyo yayınını durdurma talimatı verildiğinde milyonlarca Filipinli, haber ve eğlence kaynağını kaybedecek." ifadelerine yer verildi.



