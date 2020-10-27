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Aktüel Filipinler, vize ihlalinde bulunan binlerce Çinlinin ülkeden ayrılmasını istedi
Aktüel

Filipinler, vize ihlalinde bulunan binlerce Çinlinin ülkeden ayrılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:49:54 -
Filipinler, vize ihlalinde bulunan binlerce Çinlinin ülkeden ayrılmasını istedi

ANKARA (AA) - Filipinler'de yaklaşık 3 bin Çin vatandaşından vize koşullarını ihlal ettikleri için ülkeden ayrılmaları istendi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Göçmen Bürosu yetkilisi Jaime Morente, ülkeye girişte vize verilen 2 bin 736 Çinlinin planlanan tarihlerde Filipinler'den ayrılmadıklarını söyledi.

Morente, ocak-ekim döneminde bu kişilere Filipinler'den ayrılmaları emri verildiğini, yarısından fazlasının kara listeye alındığını kaydetti.

Kara listeye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seferlerin iptal edilmesi üzerine çıkış yapamayanların dahil edilmediği belirtildi.

Çin vatandaşlarına Filipinler'e girişte verilen vizenin süresi 30 günle sınırlı. Filipinler hükümeti, yılbaşında Kovid-19 salgını nedeniyle girişte vize uygulamasını askıya almıştı.


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