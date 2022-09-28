Filip Novak niye ayrıldı? Novak kimdir kaç yaşında kariyeri

Fenerbahçe Kulübü, Çek futbolcusu Filip Novak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Novak kimdir kaç yaşında kariyeri

Filip Novak 26 Haziran 1990'da dünyaya geldi. Novak, 2018-2020 yılları arasında Trabzonspor forması giydi.

Filip Novák, 19 Ocak 2018'de Türk futbol kulübü Trabzonspor'a 2,5 yıllık anlaşma ile transfer oldu. Bonservis olarak Midtjylland kulübüne 1,9 milyon euro ödendi. Bordo mavili forma ile ilk lig maçına 21 Ocak 2018'de Konyaspor ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçta çıkan Çek futbolcu, ilk golünü 16 Nisan 2018'de Osmanlıspor ile oynanan lig maçının 13. dakikasında attı. Trabzonspor kariyerinde 2019-20 sezonunda 58. Türkiye Kupası'nı kazandı. Final maçında 78 dakika forma giydi ve bu maç Novak'ın Trabzonspor forması ile çıktığı son maç oldu. 6 Ağustos 2020'de sözleşmesi bitince takımdan ayrıldı.

Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona erince 6 Ağustos 2020'de Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü 14 Mart 2020'de oynanan ve Fenerbahçe'nin kendi sahasında 2-1 kaybettiği maçta Gençlerbirliği'ne attı. 28 Eylül 2022'de Fenerbahçe oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin iki yıl önce renklerine bağladığı 32 yaşındaki sol bek, tüm kulvarlarda 47 maça çıktı ve 3 gol attı.