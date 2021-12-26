Filip Novak: Hedefimiz var
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 2-0'lık skora 1 gol atarak katkı sağlayan Filip Novak açıklamalarda bulundu.
Maçın 10. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden savunmanın arkasına derinlemesine pasında Filip Novak, sol çaprazda topla buluştu. Novak'ın altıpasın hemen gerisinden sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti.
2-0'lık galibiyette katkısı olan Novak karşılaşmanın ardından, "İkinci yarı daha fazla savaşmalıyız. Hedefimiz var, ligin ikinci yarısında daha iyisini yapmalıyız" dedi.