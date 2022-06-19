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Spor Filenin Efeleri finalde
Spor

Filenin Efeleri finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri’nde yarı finalde ev sahibi Hırvatistan’ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 08:49:00 -
Filenin Efeleri finalde

Üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkacak Filenin Efeleri, finalde yarın Çekya ile karşılaşacak. Türkiye-Çekya final mücadelesi TSİ 21.30'da başlayacak.

Salon: Gradska Sportska Dvorana
Hakemler: Roberto Boris (İtalya) - Gyula Tillmann (Macaristan)
Türkiye: Mert, Arslan, Efe, Bedirhan, Adis, Yiğit, Volkan (L), (Mirza, Faik Samet, Vahit Emre, Yasin)
Hırvatistan: Sestan, Mihalj, Dirlic, Sedlacek, Nikacevic, Bakonji, Pervan (L) (Zeljkovic, Hanzic, Visic)
Setler: 27-25, 21-25, 25-19, 25-19
Süre: 121 dakika (35 33 27 26)

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