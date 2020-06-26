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Dünya

Fildişi Sahili'ndeki sel felaketinden acı haber geldi

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da meydana gelen sel nedeniyle 5 kişi öldü, 1 kişi ise kayboldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 16:27:00 -
Fildişi Sahili'ndeki sel felaketinden acı haber geldi

Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da meydana gelen sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayboldu,

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da dün şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Sel sonucu yüzlerce kişinin evinde mahsur kaldığı, altyapıda büyük hasar meydana geldiği ifade edildi.

Öte yandan, evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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