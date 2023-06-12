Fildişi Sahili'nde heyelan: 5 ölü!
Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında bir aileden en az beş kişi hayatını kaybetti.
Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında bir aileden en az beş kişi hayatını kaybetti.
Olay, Abidjan'ın kuzeyindeki Yopougon komününe bağlı Millionnaire'de meydana geldi.
Ülke medyasına göre şiddetli yağışların ardından bir tepeden kayan toprak, kulübelerin üzerine çöktü.
Olayda, toprak altında kalan ve aynı aileden oldukları belirtilen 5 kişi hayatını kaybetti. (İLKHA)
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