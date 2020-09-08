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Aktüel Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığı şikayet edildi
Aktüel

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığı şikayet edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 22:28:16 -
Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığı şikayet edildi

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvuruldu.

Laurent Gbagbo döneminde başbakanlık yapan ve 31 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Pascal Affi N'Guessan, Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının "yasa dışı" olduğu gerekçesiyle şikayette bulundu.

N'Guessan ve Gbagho'nun partisi Fildişi Halk Cephesi (FPI) tarafından hazırlanan 6 Eylül tarihli dilekçede, Anayasa Mahkemesinden, Ouattara'nın bir daha aday olamayacağına hükmetmesi ve adaylığının düşürülmesi talep edildi.

Dilekçede, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, Ouattara'nın ikinci döneminde kabul edilmesinin, cumhurbaşkanının önceki dönemini bu kısıtlamadan muaf tutamayacağı vurgulandı.

- Başbakanın ölümü planları değiştirdi

Cumhurbaşkanı Ouattara martta, partisi RHDP'den 3'üncü dönem için aday olmayacağını açıklamış, bunun üzerine Başbakan Amadou Gon Coulibaly, RHDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti.

Coulibaly'nin 8 Temmuz'da yaşamını yitirmesinin ardından yeni bir aday arayışına giren RHDP, 29 Temmuz'da Ouattara'yı aday göstermiş, Ouattara da kabul etmişti.

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise anayasaya göre Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığını anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

- ECOWAS içinden de uyarı gelmişti

Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığı Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) dün yapılan olağan zirvesinde de gündeme gelmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Ouattara ve 3'üncü dönemine aday olan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi hedef alarak, liderlerin, görev sürelerindeki anayasal kısıtlamalara uymaları gerektiğini vurgulamış, aksi takdirde bunun bölgede siyasi krize neden olacağı uyarısında bulunmuştu.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı görevinde bulunuyor.

- 44 aday başvurdu

Öte yandan Fildişi Sahili Bağımsız Seçim Komisyonuna, 31 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak üzere 44 aday dosyasını bıraktı.

İsimlerin yarısı partileri tarafından aday gösterilirken, yarısı da bağımsız şekilde başvuruda bulundu.

Dosyasını bırakan isimler arasında eski cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski başbakan Guillaume Soro da bulunuyor.

Komisyon, aday olacak isimlere ilişkin son kararını eylül ortasında duyuracak.



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