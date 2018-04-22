Fikri Işık: CHP’de Kılıçdaroğlu’nun dışında cumhurbaşkanı adayı bolluğu var

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen AK Parti Kocaeli Teşkilat Akademisi Programı’na katıldı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Başbakan Yardımcısı Işık’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Körfez ile Derince ilçelerinin teşkilat mensupları yer aldı.

Küresel ekonomide ilerleyen süreçte hızlanacak bazı gelişmeler olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “O gelişmelerin de Türkiye’yi etkilememesi mümkün değil. İşte ABD’de parasal anlamda genişleme durdu, parasal sıkılaştırma başladı. Önceden Amerika piyasayı hızlandırmak için para veriyordu. Şirketlerden tahvil alıyor, onun yerine para veriyordu. Şimdi o tahvilleri geri veriyor, parayı alıyor. 2018’in ikinci yarısından itibaren bu hızlanacak. Yine Avrupa ve Japonya parasal genişletmeyi durdurma kararı aldı. Bu Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalardaki parayı geri çekme operasyonu anlamına geliyor. Bundan Türkiye’nin etkilenmemesi mümkün değil. Hem ekonomik hem siyasi dış politik sebeplerden dolayı erken seçim kararı alındı” dedi.

'CHP'DE KILIÇDAROĞLU'NUN DIŞINDA CUMHURBAŞKANI ADAYI BOLLUĞU VAR'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yüklenen Işık, “İşte CHP’de Kılıçdaroğlu’nun dışında her ne kadar cumhurbaşkanı adayı bolluğu varsa da onlarda bir takım ittifak arayışı içerisinde olduğunu söylüyorlar. Gitsinler konuşsunlar, baksınlar ve bir ittifak yapacaklar ise bunu millete önceden açıklamak zorundalar. Bu demokratik açıdan daha iyi değil mi? CHP’nin seçmeni de, diğer partilerin seçmenleri de artık ‘Benim partim şununla ittifak yaptı. Ben de tercihimi buna göre kullanacağım.’ Bu demokrasinin Türkiye’de daha da oturmasının vesilesi olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.