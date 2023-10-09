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Spor Fikret Orman'dan Ahmet Nur Çebi açıklaması: Bana kumpas kurdu
Spor

Fikret Orman'dan Ahmet Nur Çebi açıklaması: Bana kumpas kurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-09 03:01:00 -
Fikret Orman'dan Ahmet Nur Çebi açıklaması: Bana kumpas kurdu

Ahmet Nur Çebi'nin kongre kararı almasından sonra kulislerde Beşiktaş'a yeniden başkan adayı olacağı öne sürülen Fikret Orman, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

eşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, seçimli olağanüstü genel kurul kararı alınan siyah-beyazlılarda başkanlığa aday olup olmayacağıyla dair merak edilen soruları Sözcü TV'de yanıtladı.

''Ahmet Nur Çebi bana kumpas kurdu''

Ahmet Nur Çebi hakkında konuşan Fikret Orman, ''Yönetimime aldığım için çok pişmanım. Direkt kumpas kurdular bana. Algı kurdular bana. Fikret Orman paralar nerede sözlerine çok üzüldüm. Bugün gördüğüm kadar görmemiştim. Ben troll hesapları şimdi öğreniyorum. Çok hesap kurmuşlar. Bütün Beşiktaşlılar biliyor hesapları.'' dedi.

"Beşiktaş Başkanı kendisini acındırmaz"

Beşiktaş'a aday olduğu zamanlar hakkında konuşan Fikret Orman, ''Ben Beşiktaş'a bir defa aday oldum. Ben Beşiktaş'ı Dolmabahçe Sarayı'ndan almadım. Çağlayan Adliye Sarayı'ndan aldım. 450'nin üzerinde borç. 70 milyon gelir. 140 milyon dolar gider. Nakit akışı 5 milyon dolar. Ortada stat yok. Gelir yok. Umudu kalmamış durumdayken başkan oldum. İlk gün 'Türkiye'nin en büyüğüyüz' dedim. Biz Türkiye'nin en büyüğüyüz. Beşiktaş Başkanı kendisini acındırmaz. Beşiktaş Başkanı ağlamaz, mağdur olmaz. Olağanüstü genel kurula gittiğim zaman ilk etapta Ahmet Nur Çebi ile konuşacağımı söylemiştim. Görüşmeye gitmek istediğimde 'Sen büyüğümsün, ben sana geleyim' dedim ve ofisine gittim. Orada da 'ben bunlardan rahatsızım' demedi. 'Umut ve Şafak'ı yönetime almazsan ben yönetime girerim' dedi. Sen bilirsin dedim ben de. Bu tarz adamlar hep böyledir. Güç yokken ağlama, mağduriyet, güç eline geçince de acımasızlık. Ahmet Nur Çebi'ye gösterdiğim itibardan pişmanım. Bana direkt kumpas kuruldu."" dedi.

''Nasıl hiçbir şeyden haberi olmaz?''

Ahmet Nur Çebi hakkında açıklamalarına devam eden Orman, “Ahmet Nur Çebi, 6.5 sene ikinci başkandı. İcra Kurulu Başkanıydı. İmza yetkileri vardı. Nasıl hiç bir şeyden haberi yok? Raporlarda Çebi'nin adını resmen cımbızlamışlar. Sadece 8 kere ismi geçmiş 2 sinden sorumlu. Böyle bir şey olabilir mi ya ? Koltuğa oturduktan sonra "hiçbir şeyden haberim yok" dedi sadece. E senin ne işin vardı o zaman orda?'' dedi.

"Beşiktaş'ın marka değerini yukarıya çektik"

Stad ve tesislerin yapılması hakkında konuşan Orman, ''Biz olmayan para ile stadı yaptık. Tesisleri yaptık. Şampiyonluklar kazandık. Avrupa'da başarı elde ettik. Marka değerini yukarıya çıkardık. Üst üste 2 yıl şampiyonluktan sonra 3, 4, 5 gidecektik. Hatta Abdurrahim Albayrak "Biz Beşiktaş'ı durdurduk. Yoksa Beşiktaş gidiyordu' dedi. Sponsorluklarda her şeyde iyi gidecekken bir anda Beşiktaş'a operasyon başladı." dedi.
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''Kapalı kapılar arkasında dedikodu yapmış olabilir''

Arkasından dedikodu yapıldığını söyleyen Fikret Orman, "Çok konuşmaya niyetim yoktu ama konuşmanın zamanı geldi. Yapılan algılar kesilir diyordum ama öyle olmadı. Böyle algılar yapılmasını beklemiyordum. Ahmet Nur Çebi ile 6.5 sene beraber çalıştım ve böyle fikirleri olduğunu bana hiç söylemedi. Kapalı kapılar arkasında arkamızdan dedikodu yapmış olabilir.'' dedi.

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