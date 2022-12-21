Fıkra mısın sen Bay Kemal? "Patagonya Cumhurbaşkanı seçildiniz" deseniz...

Hikmet Genç, kendi partisinden, yuvarlak masa ortaklarından, kurulan kumpastan haberi olmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başka nelerden haberi olmadığını kronolojik bir şekilde gözler önüne serdi.

Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Evveliyatı var... Baştan beridir böyledir By Kemal...

2009'da CHP'nin İBB adayı olduğunda; 'Göreceksiniz ekmeği 40 kuruşa satacağım' demişti. Halbuki o sıralarda İstanbul Halk Ekmek, ekmeği zaten 40 kuruşa satıyordu. Ekmek fiyatlarından haberi yoktu!..

2014'te "Sakarya Meydanı"nda, CHP'nin adayını tanıtırken; "Adayımız bu meydanın altını otopark yapacak" dedi. Halbuki üzerinde durduğu o meydanın altı zaten otoparktı. 2007'de AK Partili Belediye yapmıştı. Neyin üstünde durduğundan haberi yoktu!..

Sakarya demişken, Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da olduğunu söyledi Sakaryalılara. Sakarya Meydan Muharebesi'nin nerede olduğundan haberi yoktu!.. (Muhtemelen By Kemal'i ayakta alkışlayan Sakarya CHP teşkilatının da haberi yoktu?!..)

Elazığ ve Malatya'da 2 gün kaldı. Deprem incelemelerini anlatırken; "Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim" dedi. Lakin iddiasının aksine deprem bölgesinde Kızılay çadırına girdiği görüntüler ortaya çıktı. Hangi çadıra girdiğinden haberi yoktu!..

"Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz yatakları var. Amerika, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, o da Türkiye. Niye yok?" dedi... O sıralarda Doğu Akdeniz'de "Yavuz ve Fatih'in sondaj yaptığından, Barbaros Hayreddin Paşa gemimiz de sismik çalışmalara devam ettiğinden haberi yoktu!..

"İngiltere'ye (gri listede olmayan ülkeye) temiz para bulmaya gidiyorum" dedi. İngiltere'nin "gri listede" olduğundan haberi yoktu...

'Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz' dedi. 1 yıl önce asgari ücretteki verginin kaldırıldığından haberi yoktu!..

"İktidar olduğumuzda 'İklim Bakanlığı'nı kuracağız" dedi (2022). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adının, 2021 itibarıyla "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildiğinden haberi yoktu!..

"Allah aşkına teknolojiyi bir görsün millet. Ben oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum." dedi... Skype'ın 2003 yılında kurulduğundan haberi yoktu!..

Son olarak "Saraçhane'de yapılan mitingden haberim yoktu. Sosyal medyadan öğrendim" dedi.

Velhasıl kendi partisinden, yuvarlak masa ortaklarından, kurulan kumpastan da haberi yoktu!..

Neden haberi oldu ki?..

Hani By Kemal'e; "Patagonya Cumhurbaşkanı seçildiniz" deseniz, "haberim yoktu" der!..

Bütün bunları By Kemal'in bu ülkeye zerre kadar faydası dokunacağını zannedenlerin 'haberi olsun' diye yazdık...

Sonra 'haberim yoktu' falan demeyin!.."