Fıkra değil gerçek! Gültekin'in Kemal'e oy istediği yer gündem oldu

CHP'nin Muğla Dalaman İlçe Başkanlığı binasında konuşan Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu için tamamı CHP teşkilatındaki isimlerden oluşan partililerden oy istedi.

CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Uysal şu ifadeleri kullandı:

Biz siyaseti şeref için yapıyoruz, inandığımız değerler için yapıyoruz. Yoksa bütün bu dayatmalara karşı inandığımızı bu topraklarda taşıyacağız. Bu bayrağı taşıyacağız. Kendimizden sonra gelen nesillere bu vatan toprağının bir çakıl taşını bile eksiksiz emanet etmek için mücadele veriyoruz. O yüzden diyoruz ki vatan demek toprak demek... Seçimler milletin kendi kaderine hakim olduğu gündür. O nedenle 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da Türk milletinin kendi kaderine hakim olduğunu hep beraber göstermeliyiz.