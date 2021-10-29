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Gündem Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak’tan uyarı: Rahat edeni görmedim, boşanmayın!
Gündem

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak’tan uyarı: Rahat edeni görmedim, boşanmayın!

Türkiye’de evlenmelerin azaldığı, boşanmaların arttığı bir döneme ilişkin Fıkır Doktoru İhsan Şenocak’tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Şenocak, “Evlenene kadar iki gözü açmalı evlendikten sonra ise bir gözü kapatmalı. Boşanan çiftlerden rahat edeni görmedim.” diyerek insanların boşanmamaları konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 03:48:00 -
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak’tan uyarı: Rahat edeni görmedim, boşanmayın!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, boşanma oranlarının giderek artması üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir uyarıda bulundu. 

İhsan Şenocak: Boşanan çiftlerden rahat edeni görmedim

Ailenin çok önemli olduğunu ve buna dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şenocak, “Evlenene kadar iki gözü açmalı evlendikten sonra ise bir gözü kapatmalı. Boşanan çiftlerden rahat edeni görmedim. Kadın için de,erkek için de yeni hayat eskisinden daha zor oluyor.En büyük acıyı ise çocuklar çekiyor. Evlilik kaderdir. Sabır ise aile kubbesini tutan orta direğidir.” şeklinde konuştu. 

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