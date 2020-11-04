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Spor FIFA’dan şok Beşiktaş kararı
Spor

FIFA’dan şok Beşiktaş kararı

FIFA, Beşiktaş’ın Victor Ruiz’e 2.5 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi. Beşiktaş, karara dair FIFA’ya itirazda bulunacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:10:00 -
FIFA’dan şok Beşiktaş kararı

Pandemi sürecinde Beşiktaş'la sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz davası sonuçlandı.

TRT Spor'un haberine göre; FIFA, Victor Ruiz'i haklı buldu ve Beşiktaş'ın 2.5 milyon euro ödemesine karar verdi. Beşiktaş kulübünün bu karara itiraz edeceği öğrenildi.

Vıctor Ruiz ne demişti?

"Beşiktaş'la sözleşmemi feshetme kararı aldım çünkü kulüp, sözleşme imzaladığımız ilk günden beri sözleşme yükümlülüklerini erteledi. Pandemi öncesi 4 aydır maaş alamadım. Yurt dışında böyle bir şey yaşandı mı bilmiyorum. Ben her şeye rağmen her gün antrenmana çıkıp, çalışıp sahada en iyisini yapmaya çalıştım ve bunun içinde kaldım. Pandemi sürecinde kulüp yönetimi yaşananları aktardı ve Mart'tan itibaren de maaş ödenmedi. FIFA sürecinde bunları anlatacağım zaten. Hiçbir şekilde çözüm bulunamayınca bu noktaya gelindi."

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