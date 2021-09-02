FIFA’dan FETÖ’cü Hakan Şükür’e skandal kutlama

Yeni Akit/Ankara

Futbolun dünya çapındaki en üst düzey yönetim organı FIFA, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan firari FETÖ’cü Hakan Şükür’ün 50. doğum gününü kutladı. Milli Takımın ve Galatasaray’ın efsane golcüsü olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Şükür hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2002 yılındaki dünya kupasında ‘en hızlı golü’ attığı ve Türkiye’nin bronz madalya kazandığı hatırlatıldı. ‘Boğaz Boğası’nın 50. doğum günü kutlu olsun ifadeleri kullanılan paylaşımda FIFA, Milli Takımın hesabını da etiketledi. Paylaşımda seçilen fotoğraflarda ise İlhan Mansız ve Eski Milli Futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da yer aldı. Hakan Şükür ise FIFA’nın yaptığı paylaşıma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile teşekkür etti. Şükür paylaşımında, “Doğum günümü hatırladığınız için çok teşekkür ederim ve nazik sözleriniz için teşekkür ederim. Tüm futbol ailesine harika, mutlu, sağlıklı ve harika futbolla dolu bir sezon diliyorum.” İfadelerini kullandı.



