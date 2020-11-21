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Spor FIFA En İyiler Ödülleri 17 Aralık'ta sahiplerini bulacak
Spor

FIFA En İyiler Ödülleri 17 Aralık'ta sahiplerini bulacak

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:48:17 -
FIFA En İyiler Ödülleri 17 Aralık'ta sahiplerini bulacak

ANKARA (AA) - 2020 FIFA En İyiler Ödülleri'ni kazananlar, 17 Aralık'ta belli olacak.

France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 5. kez dağıtılacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden dolayı ödül töreni yerine sanal bir etkinlik düzenlenecek.

Futbol dünyasının 2019-20 sezonundaki en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

25 Kasım'da başlayacak oylama, 9 Aralık'ta tamamlanacak.


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