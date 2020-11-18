FIDE Engelliler Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'den 4 takım hamle yapacak
ANKARA (AA) - 1. Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Engelliler Olimpiyatı, 20 Kasım-3 Aralık tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIDE Engelliler Komisyonunun katkıları ile gerçekleştirilecek organizasyona, Türkiye'den 4 takım katılacak.
Üç aşamada gerçekleştirilecek turnuvanın ilk aşaması, her takımın yer alacağı 7 turluk İsvçre sisteminde oynanacak.
Turnuvanın ilk turu, 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak.