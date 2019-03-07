0553 313 94 23

Fidanlar ve kovanlar Yunusemre’den

Kurulduğu günden bu yana üreticileri destekleyen Yunusemre Belediyesi, bu yıl da desteğini devam ettiriyor.

07 Mart 2019 Perşembe 17:55
Fidanlar ve kovanlar Yunusemre’den

Kurulduğu günden bu yana üreticileri destekleyen Yunusemre Belediyesi, bu yıl da desteğini devam ettiriyor. Yunusemre Belediyesi tarafından Muradiye Meydanında gerçekleştirilen törenle üreticilere fidanlar ve arı kovanları teslim edilirken, arıcılık eğitimini tamamlayan kursiyerlere de sertifikaları takdim edildi.


2019 yılında üreticiye 10 bin zeytin, 4 bin ceviz, 2 bin badem, 2 bin incir, desteği veren Yunusemre Belediyesi, Muradiye Meydanı’nda gerçekleştirildiği törenle çiftçilere fidan, arıcılara kovan dağıtırken; arıcılık eğitimini tamamlayan kursiyerlere de sertifikalarını verdi. Törene; Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi adayları, Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Mersinli, Daire Müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşanMuhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata üreticilere 14 bin zeytin, ceviz, badem ve incir fidanı dağıttıklarını belirtti.



Bu zamana kadar 140 bin fidan dağıtıldı


Bu zamana kadar çiftçilere yaklaşık 140 bin fidan dağıttıklarını anlatan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise, amaçlarının Yuntdağı’nda alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak olduğunu kaydetti. Başkan Çerçi, “Kırsal kalkınmayı önemsiyoruz. Fidan dağıtımından hayvancılık desteklerine kadar pek çok kırsal kalkınma hamlemiz sürüyor. Arazi yollarımızın pek çoğunu tamamladık. Bütün mahallelerimizin ihtiyaçlarını gözeterek hizmet ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.” diye konuştu.



“Yunusemre güzel çalışmalar yapıyor”


Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise ilçede tarımsal çalışmaların her geçen gün geliştiğini ifade ederek şunları söyledi: “Yunusemremiz 5 yıllık bir belediye olmasına rağmen kentimizin pek çok sorununu çözmek amacıyla çalışıyor. Kırsal alanda ürün çeşitliliğinin artırılması, vatandaşımızın gelirinin artması, yeni gelir kapılarının açılması anlamında güzel çalışmalar yapıyor. Bu anlamda bugünkü etkinlik çok önemli. Tüm bu projelerde emeği olan Belediye Başkanımız olmak üzere herkesi tebrik ediyorum.”


Konuşmaların ardından arıcılara sertifikaları ve kovanları, üreticilere de fidanları verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Boks Federasyonuna sponsor oldu
    1. Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Boks..
    2. Eski Yargıtay üyesinin yargılandığı dava
    3. Türkiye Badminton Federasyonuna Çinli..
    4. Burdur'da tarihi eser operasyonu
    5. Theresa May’a tepki gösterdi ve..
    6. "Pakistan ile savaş istemiyoruz ancak..
    7. İki çocuk 3 gün kaçtıkları otomobilde..
    8. Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı..
    9. THY'den yolcularına 64.4 bin ton..
    10. Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye..
    11. Bursa'da yalnız yaşayan adam evinde..
    12. Yıldırım'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne..
    13. Cinayet zanlısının evini yakmak için..
    14. Binali Yıldırım ve İsmail Erdem MHP..
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "S-400 Hava..
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD,..
    17. Sanatçılardan "koruyucu aile" mesajı
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    19. Bakan Turhan: “Bu millet zillet..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    21. AK Parti Tut İlçesinde miting gibi..
    22. Bahçeli: "S-400 Hava Savunma..
    23. Şenol Güneş'in basın toplantısı (2)
    24. Otomobildeki deterjan bidonlarından..
    25. Mısır ordusu Gazze sınırındaki 9..
    26. İŞKUR TYP alımı 2019 | İŞKUR iş..
    27. Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle..
    28. Bahçeli: PKK, FETÖ, emperyalizm beka..
    29. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    30. Azerbaycan PKK'lı teröristi Türkiye'ye..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı