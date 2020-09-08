Fiat'ta eylül kampanyası

İSTANBUL(AA) - Fiat, eylül ayında avantajlı alım seçenekleri sunuyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili, Fiat Egea Model Ailesi üyelerine 33 bin 300 TL’lik peşinat ve 2 bin 520 TL’lik taksitlerle sahip olunabiliyor.

Fiat, Eylül ayında 500 model ailesininde de cazip bir fırsat sunuyor. Fiat 500X SUV ve 500L modellerinde 5 bin TL’lik takas indirim kampanyası ay boyunca yeni bir otomobil almak isteyenlere avantaj sağlıyor.



