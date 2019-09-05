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Fiat'ın tüketiciye desteği devam ediyor

Fiat'ın eylül ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyasında, Egea ailesi ve Panda modellerinde 11 bin TL'ye varan özel ÖTV desteği otomobilseverleri bekliyor

05 Eylül 2019 Perşembe 14:08
Fiat'ın tüketiciye desteği devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Fiat, Egea ailesi ve Panda modellerinde uyguladığı ÖTV desteği kampanyasını sürdürüyor.

Fiat açıklamasına göre, eylül ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyasında, Egea ailesi ve Panda modellerinde 11 bin TL'ye varan özel ÖTV desteği otomobilseverleri bekliyor.

Tüketiciye desteğini sürdüren Fiat'ın eylül ayında geçerli olacak kampanyasında, hurda teşviki ve ÖTV desteğiyle birlikte Egea Sedan 73 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, Fiat Egea Hatchback ise 87 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat Egea ailesinden Mirror, Lounge, S-Design ve Sport versiyonlarını tercih eden otomobilseverler, Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisine ücretsiz olarak sahip olabiliyor.

- 69 bin 900 TL'ye Panda fırsatı

Fiat'ın eylül ayı boyunca sunduğu ÖTV desteği, kompakt boyutları, çevikliği ve dikkati çekici renk seçenekleriyle öne çıkan Panda'da da ÖTV desteği ve hurda teşvikiyle birlikte 69 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

5 kapılı olması sayesinde yolcularına ferah ve geniş bir yaşam alanı sunan Fiat Panda'nın, kaputunun altında 1,2 litrelik 69 HP gücünde yüksek verimliliğe sahip benzinli Fire motor yer alıyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:08
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