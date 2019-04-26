Fetullahçı Terör Örgütü'ne operasyon Samsun'da, FETÖ yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. İl Emniyet MüdürlüğüKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Samsun'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, dernek ve sendikalara üye oldukları, Bank Asyada hesabı bulunduğu iddiasıyla, il merkezi ve Alaçam ilçesinde 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bir doktor ve esnaf ile FETÖ'ye ait kurumlarda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 3'ü dün çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.