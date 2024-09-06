Fetullah ölüyor! Yardakçıları koltuk savaşında…

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen’in yaşadığı sağlık sıkıntılarından dolayı örgütü yönetememesi ve örgüt üst yönetiminin kararlarda etkili olması dolayısıyla örgütte güç savaşları yaşanıyor!

Örgüt elebaşı F. Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in yaptığı video paylaşımlardaki itiraflar, örgütün gerçek niyetini ve örgüt içinde yaşanan güç savaşlarını kanıtlar nitelikte.

E. Gülen’in “Delice Muhabbet” adlı Youtube kanalından yayınladığı son videosundaki açıklamaları F. Gülen ve üst yönetiminin para için insanların dini duygularını sömürdüğünü, örgüte üye olan müritlerin geleceklerinin düşünülmediğini bir kez daha ortaya koydu.

Örgütü karıştıran bu video ile E. Gülen en yakınındakilere karşı eleştirilerine devam ediyor. Ayrıca, amcası F. Gülen’in 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında hapse atılanlarla ilgili söylediği “şok edici” sözleri de yine son videosunda paylaştı.

“BEN ÇOK YATTIM, BİRAZ DA ONLAR YATSIN”

E. Gülen videosunda, 15 Temmuz’dan 2 sene sonra örgüt elebaşı F. Gülen’e yaptıkları bir bayram ziyaretinde F. Gülen’e “Hocam, Türkiye’de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz” denildiğini, bunun üzerine F. Gülen’in sinirli bir yüz ifadesi ile “Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın” dediği ortaya çıktı.

E. Gülen’in bu video paylaşımı ile F. Gülen’in örgüte katılanların duygularını kendi çıkarları doğrultusunda sömürdüğü bir kez daha vurgulanıyor. E. Gülen “Hocaefendi” dedikleri, iş ve aile hayatlarını riske attıkları, sözlerine sonuna kadar inandıkları, uğruna hapis yattıkları kişinin acımasızlığını videoda anlattıkları ile ortaya çıkarıyor.

“TİME TO HELP EV” MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Öte yandan FETÖ’nün Almanya’da faaliyet gösteren “Time to Help eV” isimli sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

FETÖ’ye büyük bir ekonomik darbeye neden olan bu karar ile örgüt finansal bir boşluğa düştü. “Yardım” adı altında topladıkları paraların kesilmesinden endişe duyan FETÖ, “Time to Help eV”nin varlıklarının dondurulması kararını örgüt üyelerinden sır gibi saklıyor! Finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile örgüt büyük bir çıkmaza girdiği gözlemleniyor!