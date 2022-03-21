Fetullah Gülen'in yeni görüntüleri yayınlandı! Yattığı hastanenin büyük sırrı ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in hastaneden çıkış görüntüleri örgütün sosyal medya hesabından yayınlandı. Gülen’in tedavi gördüğü hastanenin sırrı da ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen, 1 Mart 2022’de yayınlanan videosunda hastalığını açıklamıştı. Fetullah Gülen, “Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım” demişti. Fetullah Gülen’in hastalığını açıkladığı videosunun ardından 6 Mart 2022’de örgütten bu kez “yeni video” yerine “ses kaydı” yayınlanması dikkat çekti. Gülen bu ses kaydında, “ölüm” ve “miras” üzerine konuşuyordu.

12 gündür yeni video ve ses kaydı yayınlamayan FETÖ, 18 Mart 2022’de yeni bir video yayınlandı. Fetullah Gülen’in hastaneden çıkış görüntülerinin yer aldığı yeni videoda, Gülen’in güçlükle yürüdüğü görülüyor. Araca bindirilen Gülen, örgütün merkezine götürülüyor.

Hastane kimin?

Oda TV'nin haberine göre videoda, Gülen’in çıkarıldığı kapıda, “Welcome to St Luke’s Monroe Campus” yazıyor. St. Luke's Monroe Kampüsü, Gülen’in malikanesinin bulunduğu Pensilvanya'nın Stroudsburg şehrinde yer alan bir hastane. St. Luke's Monroe Kampüsü, dört katlı, yoğun bakım hastaları için yataklar içeren özel hasta odaları, geniş ve verimli bir acil servis odası, helikopter pisti, son teknoloji ameliyathaneler ile 180 bin metrekarelik bir hastane... Önemli bir özelliği de kalp kateterizasyon laboratuvarı ve en modern teşhis teknolojisi bulunması… Çünkü, Fetullah Gülen 2013 yılında kalbindeki ritim bozukluğu sebebiyle 12 saat hastanede müşahede altında tutulmuştu. O gün de video yayınlamıştı. Ve bu iki videonun benzerlikleri de dikkat çekiyor.

"Çok ortak noktamız olduğunu anlamaları için fırsatlar olduğuna inanıyorum"

St. Luke's Hastanesi ilk hastasını 28 Şubat 1866'da kabul etti. 1948'de Presbiteryenler tarafından bakanlığa katılan St. Luke's, Piskoposluk ve Presbiteryen (ABD) kiliselerinin şifa bakanlığının bir parçası oldu. 1880'den beri bağımsız bir cemaat olan St. Luke, 1987'de Amerika'daki Evanjelik Lüteriyen Kilisesi'ne katıldı. St. Luke Lutheran Kilisesi California Kıdemli Papazı Robert McKee, FETÖ’cülerin sözde “Hizmet Hareketi” için “Hizmet Hareketi aracılığıyla insanların bir araya gelip hepimizin insan olduğunu ve çok ortak noktamız olduğunu anlamaları için fırsatlar olduğuna inanıyorum.” demişti.

Cemaati ve hastaneyi övüyordu

Fetullah Gülen de “St. Luke's Hastanesi'nde 5 din adamı hastanede tedavi gören 990 kalp hastasının, 466'sına dua okudu. Kendileri için dua okunan hastaların yüzde 11 oranında daha çabuk iyileştiği ve rahatsızlığın belirtilerinin azaldığı görüldü” diye yazarak o cemaati ve hastaneyi övüyordu. Gülen, 1999 yılında kurulan Rumi Forum üzerinden “dinler arası diyalog” sloganıyla ABD’deki kiliselerde faaliyete başladı. St. Luke'da ayrıca Fetullah Gülen belgeseli gösterilmişti.