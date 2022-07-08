Fetullah Gülen iblisiyle ilgili olay yazı! Vay namussuz vay

Nedim Şener, önceki gün ilk kez FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye’den kaçmadan önce kaldığı, örgüt üyesi TSK mensuplarına rütbelerini taktığı Altunizade’de “in” olarak kullandığı binaya gittiğini belirterek, söz konusu binadaki gözlemlerini aktardı. Şener, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Çarşamba günü ilk kez FETÖ elebaşının Türkiye’den kaçmadan önce kaldığı, örgüt üyesi TSK mensuplarına rütbelerini taktığı Altunizade’de “in” olarak kullandığı binaya gittim.

2016’dan sonra Türkiye Maarif Vakfı’nın merkezi olarak kullanılan binanın 5’inci katı FETÖ elebaşı tarafından “himmet” toplantılarının yapıldığı, etrafına topladığı örgüt üyesi mankurtlara “Devletin kılcal damarlarına sızacaksınız” diye talimatlar verdiği yerdi.

FETÖ ‘İN’İNDE 15 TEMMUZ’U ANDIK

Altunizade’deki binaya gidişimin çok anlamlı bir nedeni vardı; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli.

Türkiye Maarif Vakfı, yabancı ülkelerdeki temsilcilerini toplamış; ben ve avukat Hüseyin Aydın ile birlikte araştırmacı İhsan Aktaş’ın moderatörlüğünde konuşmacıydık.

15 Temmuz 2016’da yaşadığımız ihaneti anmak için bundan daha önemli bir yer olamazdı.

Dinleyiciler ise, 67 ülkede faaliyet gösteren, 55 ülkede temsilcilik kuran, 32 ülkede 172 yeni okul açan, 20 ülkede toplam 234 FETÖ okulunu teslim alarak toplam 48 bin 883 öğrenciye hizmet veren kahraman Maarif Vakfı çalışanlarıydı.

ALTIN KABARTMALI TABLO

Panel öncesi Maarif Vakfı Başkanı Prof.Dr. Birol Aydın ile bir süre sohbet ettik. Maarif Vakfı faaliyete başlamadan önce 1999-2016 arası hiç dokunulmadan kalan FETÖ’nün ihanet karargâhı olan bina ile ilgili bilgiler verdi. Pencerelerdeki camları göstererek, o yıllarda takılan kurşun geçirmez camların halen kullanıldığını anlattı.

FETÖ elebaşının kullandığı şahsi eşyalarının savcılığa teslim edildiğini söyleyen Aydın, 5’inci kat duvarlarının boydan boya çelik levhalarla kaplandığını, tadilat sırasında bunların ortaya çıkarıldığını aktardı.

İSTİHBARAT MERKEZİ YAPILMIŞ

Bina bir din adamının yaşam alanı değil, gizli toplantıların yapıldığı, dinleme ve saldırılara karşı korunan bir istihbarat merkezi olarak inşa edilmiş.

Daha sonra vakfın görevlisi elinde bir çerçeve ile odaya girdi. “Bu nedir?” diye sorduktan sonra, bakıp Hıristiyan Azizler Petrus ve Pavlus’un kabartması olan tabloya bir anlam veremedim.

Prof. Aydın tablonun hikâyesini şöyle anlattı: “FETÖ elebaşına 1998 yılında Vatikan’ı ziyareti sırasında Papa Paul’un hediye ettiği tablo” dedi.

Birol Aydın, FETÖ elebaşının yıllarca ihanet planları yaptığı Altunizade’deki binada kalan tek şeyin bu tablo olduğunu söyledi. O tablo FETÖ elebaşı Gülen’in “Dinler Arası Diyalog” görüntüsü altında yürüttüğü ihanet projesinin âdeta bir sembolü gibi.

9 Şubat 1998’de örgüt yöneticileriyle Vatikan’a giden Gülen, Papa’ya değerli bir ipek halı ile işlenmiş bir gümüş vazo hediye etti. Papa da ona Aziz Pavlus ile Aziz Petrus’un altın kabartmadan oluşan tablosunu verdi.

FETÖ ELEBAŞI MİSYONUN PARÇASI

FETÖ elebaşı bununla da yetinmedi, “M. Fethullah Gülen/Rabb’in âciz kulu” diye imzaladığı bir bağlılık mektubu verdi. FETÖ elebaşı mektubunda, “Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinler Arası Diyalog için Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik” dedi.

AYASOFYA’DA KAÇAK DUA EDEN PAPA’NIN YOLUNDA

FETÖ elebaşı Gülen’in “Misyonunun parçasıyız” dediği Papa 6.Paul, tarihte Türkiye’yi ziyaret eden ilk Papa olarak biliniyor. 1965 yılındaki ziyaretinde camii olan Ayasofya’ya da giden Papa, camideki mihrabın yerini tutan “Apsistin” önünde eğilerek, “İşte cennet burası” sözlerinin ardından 45 saniye boyunca dua etmişti. İstanbul’un fethinden bu yana Ayasofya’da kaçak dua eden ilk Hıristiyan dini lider olan 6. Paul, o dönem Türkiye’de tartışmalara da yol açmıştı.

MÜSLÜMANLARI KÖTÜLEYEN FETÖ ELEBAŞI

Kendini, Ayasofya’da kaçak dua eden Papa 6.Paul’un misyonuna adayan FETÖ elebaşı Gülen, 9 Şubat 1998’de Vatikan’da ziyaret ettiği Papa’ya verdiği mektupta Hıristiyanları yüceltip Müslümanları şöyle aşağılıyordu: “İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardır.”

Papa’ya yağcılık yaptığı mektubunda, “Kendi memleketimizde şimdiye kadar çeşitli Hıristiyan mezheplerinin liderleriyle diyalog içinde olduk. Bu naçiz gayretlerin boşa çıkmadığını âcizane ifade etmek isteriz” diyerek, Hazreti İsa’nın doğum yıldönümü olan 2000 yılında Washington DC’de konferans düzenleme önerisinde bulunmuştu.

ABD KORUMASINDA İHANET

Vatikan ziyaretinden tam bir yıl sonra 19 Mart 1999’da FETÖ elebaşı Gülen hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından “Terör Örgütü Yönetmek” suçlamasıyla soruşturma açıldı. FETÖ elebaşı üç gün sonra 21 Mart 1999’da sağlık sorunlarını bahane ederek Amerika’ya şimdi bulunduğu Pensilvanya’daki çiftliğe yerleşti. Altunizade’deki “İN”inden sonra Türkiye’ye karşı kumpas ve darbe dahil ihanetlerini orada planladı. Tabii ki, onu Türkiye’ye karşı kullanan Amerika Birleşik Devletleri’nin koruma ve himayesinde."