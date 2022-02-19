FETÖ'yü cilalayan Mehmet Öz, Türkiye'nin ajanı mı şimdi?

Melih Altınok, "Fetullah Gülen'e dokunulamaz. Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecek" sözleriyle gündem olan Doktor Mehmet Öz'e "Türkiye'nin ajanı" denilerek "çamur atıldığını" kanıtlamaya(!) çalışan Milliyet yazarı Güneri Cıvaoğlu'na "Öyle ya Güneri Bey... CIA projesi olduğunu herkesin kabul ettiği FETÖ'yü bu denli açıktan savunan, cilalayan biri, Türkiye'nin ajanı olabilir mi?" diyerek ayar verdi. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"Milliyet yazarı Güneri Cıvaoğlu dün köşesini Pensilvanya'dan senatör adayı olan Mehmet Öz'e, nam-ı diğer Dr. Oz'a ayırmıştı.

Öz'ün gençlik fotoğrafları ve seçim afişleriyle doldurduğu köşesinde, Türk doktora "Türkiye'nin ajanı" denilerek "çamur atıldığını" kanıtlamaya çalışıyordu.

Cıvaoğlu'nun, Öz'ün "Türkiye'nin ajanı" olmadığına şahitlik ettiği yazısı ABD kamuoyunda ne etki yapar bilemiyorum...

Ama fazla uzatmışsınız, zahmet etmişsiniz üstat.

Oysa sadece Dr. Öz'ün "Gülen'e dokunulamaz. Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecek" şeklindeki açıklamasını verseniz yeterdi de artardı bile.

Öyle ya Güneri Bey...

CIA projesi olduğunu herkesin kabul ettiği FETÖ'yü bu denli açıktan savunan, cilalayan biri, Türkiye'nin ajanı olabilir mi?"