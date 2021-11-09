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Gündem FETÖ’ye ‘izdivaç’ operasyonu
Gündem

FETÖ’ye ‘izdivaç’ operasyonu

Diyarbakır merkezli FETÖ'nün "izdivaç" soruşturmasında 7 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 10:42:00 -
FETÖ’ye ‘izdivaç’ operasyonu

Diyarbakır merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "izdivaç" dosyası kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2015-2016 yıllarında yapılacak evliliklere aday gösterilen FETÖ üyeleri ile ilgili ByLock yazışmaları bulunan kadın örgüt mensuplarına yönelik 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 7 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır merkezli 6 ilde FETÖ'nün "izdivaç" dosyası kapsamında 2 Kasım'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Aralarında Boğaziçi ve Dicle üniversiteleri mezunlarının da bulunduğu 3 zanlının ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

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