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FETÖ'ye geniş çaplı operasyon! 24 gözaltı

Eskişehir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ'nün TSK' yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:28
FETÖ'ye geniş çaplı operasyon! 24 gözaltı

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 18'i muvazzaf subay olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde 26 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ankesörlü telefon ile örgüt içinde iletişim kurdukları belirlenen şüphelilerden 24'ü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Amasya, Kütahya, Ankara ve Balıkesir yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. 

18'İ MUVAZZAF SUBAY

Ayrıca yakalananlardan 6 şahsın TSK'dan ihraç edildiği veya açığa alındığı, 18'inin ise, muvazzaf subay olduğu öğrenildi. 1’i meslekten ihraç edilen toplam 4 pilotun da içlerinde yer aldığı 24 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının ise, yakalanması için çalışmalar sürüyor. 
Öte yandan şüpheliler arasında daha önce kapatılan hava hastanelerinde görevli pilotlara uçuş yeterlilik belgesi veren rütbeli tabip subayların da yer aldığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:28
  1. Kütahya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. Balıkesir
  6. Ankara
  7. Amasya
  8. fetö
  9. TSK
  10. İl Emniyet Müdürlüğü
  11. Eskişehir
  12. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı

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