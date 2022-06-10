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Yerel FETÖ'ye eşzamanlı operasyon: Gözaltılar var
Yerel

FETÖ'ye eşzamanlı operasyon: Gözaltılar var

EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı FETÖ'ye yönelik Malatya ve Konya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 10:44:00 -
FETÖ'ye eşzamanlı operasyon: Gözaltılar var

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı FETÖ/PDY'ye yönelik Malatya ve Konya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar neticesinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Malatya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 5 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Malatya ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 1'i öğretmen (İhraç), 1'i özel okulda öğretmen, 3'ü öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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