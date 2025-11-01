FETÖ’ye ağır darbe! 31 ilde operasyonlar sonuç verdi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ekiplerinin son iki hafta içinde 31 ilde yürüttüğü FETÖ operasyonlarının detaylarını paylaştı.
Jandarma ekiplerinin son iki haftada 31 ilde yürüttüğü FETÖ operasyonlarında 56 kişi gözaltına alındı. Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova’daki operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 50’si tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol uygulandı.
Şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, ankesörlü telefonlarla örgüt bağlantısı kurduğu, sözde yardım kuruluşlarına finans sağladığı ve sosyal medyada propaganda yaptığı belirlendi. Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, milletin birlik ve beraberliğine kastedenlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.