FETÖ'ye adrese teslim ihale vermişti! CHP'li başkan için istenen ceza belli oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti için piyasadan üç firmadan teklif aldı. Bu kapsamda FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan'ın hemşerisi olan ve Nevşehir'de börekçilik yapan İsmail Aydın'ın yöneticiliğini yaptığı YEKÜD Yönetim Eğitim ve Kültür Derneği İktisadi Kuruluşu tarafından 25 bin teklif verdi.



Yüzde 50'si Erkan Karaaslan'ın kız kardeşi Mehtap Aykanat'a ait olan Vizyon Yayıncılık Limited Şirketi 26 bin 500 lira, Kararaslan'ın eşi Selma Karaarslan, kardeşi Serkan Karaarslan, kayınbiraderi Cem Özçay, baldızı Çiğdem Şanlı ve kız kardeşi Mehtap Aykanat tarafından 2011'de kurulan ve bütün yetkileri Erkan Karaarslan'a devredilen Mali Yönetim Denetim ve Danışmanlık Limited Şirketi ise 26 bin 750 lira teklif verdi. En uygun teklifi veren ve doğrudan temin yoluyla belediyeye danışmanlık hizmeti veren YEKÜD İktisadi İşletmesine 30 Aralık 2014'te ödeme yapıldı.



Karaaslan ile bağlantısı olduğu şirketlerin üç istekli şartını karşılamak amacıyla fiyat teklifi verdiği dosyada kontrol tutanağının bulunmadığı, iş veya hizmet yaptırılmadan önce ödeme yapıldığı belirtildi. 29 bin 500 lira kamu zararına sebebiyet verildiği, bundan dolayı dönemin ASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında yer aldığı 10 kişinin sorumluluklarının bulunduğu ifade edildi.

Personelin yapabileceği iş hizmet olarak alındı

Aydın Büyükşehir Belediyesi 29 Ağustos 2014'te 2015-2019 stratejik planı yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmet alımı işi süreci başlatıldı. Söz konusu hizmet alımı için sadece Karaaslan ile bağlantılı 3 şirket teklif verdi. Vizyon Yayıncılık Limited Şirketi 45 bin 500 lira, YEKÜD İktisadi İşletmesi 46 bin 500 lira ve Mali Hizmetler Derneği İktisadi İşletmesi 46 bin 900 lira teklif sundu.



İhaleyi en uygun teklif veren Vizyon Yayıncılık Limited Şirketi kazandı. İddianamede hizmet alımı yapılan işin konusunun karmaşık olmadığı, özel uzmanlık ve deneyim gerektirmediği, idarenin ilgili personeli tarafından yürütülebilecek gereken işler için Karaarslan'ın proje yöneticisi olduğu firmadan doğrudan temin yöntemiyle hizmeti alımı yapılarak 53 bin 690 lira kamu zararına yol açıldığı vurgulandı. Bundan dolayı dönemin ASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun aralarında bulunduğu 9 kişinin sorumluluğu olduğu belirtildi.

Birden fazla kez kamu zararına yol açtılar

Aydın Büyükşehir Belediyesi, mali danışmanlık hizmeti alım işi süreci ise 13 Kasım 2014'te başlatıldı. Bu hizmet alımlarıyla ilgili yine sadece Karaaslan bağlantılı şirketler teklif verdi. Vizyon Yayıncılık Limited Şirketi 46 bin 500 lira, YEKÜD İktisadi İşletmesinin 47 bin lira ve Mali Hizmetler Derneği İktisadi İşletmesinin 46 bin 800 lira teklif sundu. En uygun teklif veren Vizyon Yayıncılık Limited Şirketi hizmet alımını doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdi.



Yine aynı şekilde idarenin ilgili personeli tarafından yürütülebilecek işler için Karaarslan'ın proje yöneticisi olduğu firmadan doğrudan temin yöntemi ile alınarak 54 bin 870 lira kamu zararına yol açıldığı ifade edildi. Bu hizmet alımıyla ilgili Başkan Özlem Çerçioğlu'nun aralarında bulunduğu 11 şüphelinin sorumlu olduğu belirtildi. Başkan Özlem Çerçioğlu ile diğer şüphelilerin birden fazla kez görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kamunun zararına neden oldukları, Karaarslan'ın proje yöneticisi olduğu firmalara haksız menfaat sağladıkları, bu itibarla üzerlerine atılı zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri anlaşıldı.

Çerçioğlu 3 farklı davada yargılanıyor

Öte yandan Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğünde "usulsüzlükler yapıldığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik açılan davanın sanıklarından Erkan Karaarslan'ın da aralarında olduğu 17 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer sanıklar hakkında ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.



Aydın'da "Görevi kötüye kullanma", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" gibi suçlardan, Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 33 sanık hakkında başka soruşturma daha başlatılmıştı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilmişti. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın, suçların benzer olması dolayısıyla, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla birleştirilmesine karar vermişti. Zincirleme görevi kötüye kullanma suçundan Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden Başkan Çerçioğlu hakkında 2,5 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 20 Haziran'da karar duruşması yapılması bekleniyor.



Kaynak: Sabah