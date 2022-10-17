FETÖ’nün yeni para dilenme şekli belli oldu

YENİ AKİT ANKARA

Yıllarda Müslümanların dini duygularını ve vicdanlarını sömürerek cebini dolduran ve daha sonra da 15 Temmuz hain darbe girişimini tertip eden FETÖ’cü hainler şimdi de “ShopAndFundMe” adlı bir internet sitesi üzerinden sözde KHK’lı çocuklar için bağış toplamaya başladı. Hacer Anlı isimli bir kişi tarafından sosyal medya üzerinden sitenin linki paylaşılarak bağış çağrısı yaptı. 50 bin dolar hedef konulan sözde bağış kampanyasında 21 saatte 13 bin 835 dolar toplandı.

Anlı paylaşımında, “Onlarca talep var ve sadece bu kadar topladık Ne olsun istiyorsunuz Lütfen destek olun Çekinmeyin korkmayın Bu evlatlar bizim Lütfen destek olun” ifadelerini kullandı.