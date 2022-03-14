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Gündem FETÖ’nün yeni oyunları deşifre oldu!
Gündem

FETÖ’nün yeni oyunları deşifre oldu!

Uluslararası casusluk faaliyetleri yürüten terör örgütü FETÖ’nün hücre yapılanmasına yönelik yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. İfşa olmamak için kullandıkları yöntemler ise şaşırtmadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 11:49:00 -

TRT Haber’in haberin göre yabancı hatlar üzerinden haberleşiyor, ifşa olmamak için kodlar kullanıyorlardı. Örgüt evlerinde kalan öğrenciler de dikkat çekmemek için evde ve sokakta ayrı tedbirler alıyordu. FETÖ'nün, hücre evlerine yapılan operasyonun detaylarına ulaşıldı.

"Gerekirse saçınızı uzatın, küpe takın, dikkat çekmemek için imaj değiştirin, bilinen imajımızın dışına çıkın."

Tüm bu talimatlar, yeniden yapılanma arayışı içerisinde olan FETÖ şüphelilerinin dijital malzemelerinde ele geçirildi.

41 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

41 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar arasında öğrencilerden sorumlu sözde yöneticiler de vardı. Ekipler çok sayıda dijital malzemeye el koydu.

“Signal” uygulaması üzerinden haberleşiyorlar

Operasyonun detaylarına ulaşıldı. FETÖ'nün İstanbul'da 10 ayrı evde aktif yapılanma çalışması yürüttüğü belirlendi. 

Örgüt mensuplarının ifşa olmamak için bir takım tedbirler aldığı ortaya çıkarıldı.

'Signal' adlı uygulama üzerinden haberleşiyor, internetten, arama ve yazışmalar dışında görüşme yapmıyorlardı.

Haberleşmede, yurt dışı hatların da yoğun olarak kullandığı tespit edildi. 

'İmaj değiştirin' talimatı

İncelenen dijital materyallerde sözde yöneticilerin öğrencilere; ev, okul ve sosyal yaşama yönelik verdiği talimatlara da ulaşıldı.

Evlerde 15 Temmuz öncesindeki örgütsel faaliyetlerin devamı isteniyor, öğrencilere örgüt ele başının videoları izlettiriliyordu. Sokakta ise imaj değiştirilmesi talimatı vardı .

FETÖ'nün iletişim tedbirleri

Örgüt mensuplarının İnternet aracılığıyla yaptıkları yazışmalarda kod kullandıkları da tespit edildi.

Öğrenciler sözde sorumlulara attıkları her mesaj öncesinde, noktalama işareti gönderiyordu. Bu durum sözde yöneticiler için doğru kişiyle konuştukları anlamına geliyordu.

4 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan öğrencilerden bir kısmı itirafçı oldu. Bir kısmının ise ifade işlemleri sürüyor.  

 

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Yorumlar

Yiğit

Münafıklar Topluluğu Başındaki Ermeni Kafiri.
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099

Asrın münafığı nın nezaretindeki bozguncu küffar in itleri eskikiyadan gelen ışık ve rüzgarı asla bulamayacaklar reis var oldukca
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