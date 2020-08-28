  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel FETÖ'nün TSK'deki "mahrem imamları"na operasyon
Aktüel

FETÖ'nün TSK'deki "mahrem imamları"na operasyon

İzmir merkezli 28 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 59 zanlıdan 24'ü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 09:08:59 -
FETÖ'nün TSK'deki "mahrem imamları"na operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 59 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt mensubu askerlerden itirafçı olanların bir kısmının ifade ve teşhislerinde adı geçen, ayrıca kontörlü/ankesörlü sabit hat irtibatıyla örgüte mensubiyet yönünde tespitler bulunan şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Terör örgütü bünyesinde "öğretmen, grup abisi, bölge talebe mesulü, bölge üniversite mesulü, bahçıvan, müdür yardımcısı, genel müdür, gözcü, yer teminci ve doktor" olarak görev yapan 59 "mahrem imam" hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmir merkezli 28 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden "Hakan" kod adlı B.K'nin örgütün İzmir'deki Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında, "Remzi" kod adlı R.E'nin de Kocaeli'de Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında üst düzey faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü
Gündem

Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü

yeniakit.com.tr’de Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, FOX TV'den ayrıla..
Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu
Yaşam

Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu

Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hatipoğlu’nun oğlu babasının d..
Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı
Dünya

Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Doğu Akdeniz'deki gerginlik nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ya..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı