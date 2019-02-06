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FETÖ'nün TSK'daki hücrelerine ağır darbe

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Bursa, İzmir, Konya, Kocaeli ve Zonguldak merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 97 şüpheli gözaltına alındı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 06:52
FETÖ'nün TSK'daki hücrelerine ağır darbe

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda çoğunluğu muvazzaf asker 97 zanlı yakalandı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, FETÖ'ye yönelik operasyonlarını kararlı şekilde yürüten güvenlik güçleri, bugün ülke genelinde yaptıkları operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe indirdi. Bu kapsamda Bursa, İzmir, Konya, Kocaeli ve Zonguldak merkezli operasyonlarda çoğunluğu muvazzaf asker 97 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli 2 ayrı operasyonda 38 gözaltı

Bursa merkezli 20 ilde, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına ve "ardışık/periyodik arama" yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 20'si muvazzaf, 3'ü eski asker 32 şüpheli yakalandı.

Bursa merkezli 5 ildeki FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik bir başka operasyonda da 6 askeri personel gözaltına alındı.

İzmir merkezli operasyonda 14 gözaltı

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda ise halen görevde olan 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 9 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 25 zanlı hakkında yakalama kararı verildi, bunlardan 14'ü kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Kocaeli merkezli operasyonda 23 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca TSK'deki kripto FETÖ üyelerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 19'u muvazzaf 23 askeri personel gözaltına alındı.

Terör örgütünün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda ise 3'ü muvazzaf asker, 3'ü mahrem imam 6 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

Konya merkezli 28 ilde ise FETÖ'nün TSK'ye yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 50 zanlıdan 16'sı gözaltına alındı.

Zanlıların, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 06:19
  1. Zonguldak
  2. Konya
  3. Kocaeli
  4. İzmir
  5. Bursa
  6. Arama
  7. derleme
  8. FETÖ/PDY
  9. gözaltı
  10. operasyon
  11. Anadolu Ajansı

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