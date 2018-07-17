0553 313 94 23

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, çoğunluğu muvazzaf asker 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

17 Temmuz 2018 Salı 09:37
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında çoğunluğu muvazzaf asker 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 38'i aktif görevde olan 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde aramalar sürüyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:37
  1. İzmir
  2. fetö

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da büyük operasyon! Hepsi yakalandı
    1. İran'da büyük operasyon! Hepsi yakalandı
    2. Beşiktaş Domagoj Vida'nın bonservisini..
    3. Abdurrahim Karslı kimdir?
    4. Mısır'dan 'Refah Sınır Kapısı' kararı!
    5. IMF'den kritik uyarı: Ekonomi raydan..
    6. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    7. Muhtarın hatası hayatını altüst etti!..
    8. AK Parti Başkanlık Divanı'ndaki..
    9. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    10. Demirören Gazetecilik'in başına..
    11. Bakan Berat Albayrak harekete geçti!..
    12. Zeki Çolak ABD'de 15 Temmuz'u anlattı
    13. Meteoroloji saat açıkladı: 9 ile..
    14. Tekirdağ'da 24 kişinin öldüğü tren..
    15. Teröristleri etkisiz hale getiren..
    16. MİT'in operasyonları Gülen'i korkuttu
    17. İyi Parti ısrarcı: İnce bize kaybettirdi
    18. Putin: Elimizde Trump'ın uygunsuz..
    19. Çok konuşulacak cevap! FETÖ Almanya'yı..
    20. İzmir'de feci kaza: Baba ve kızı..
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    MİT TIR'ları davasında beraat kararı!
    MİT TIR'ları davasında beraat kararı!
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu