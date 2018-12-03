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FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe! 12 kişi gözaltında

Manisa merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanması içinde bulunduğu belirtilen 12 kişi gözaltına alındı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:24
FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe! 12 kişi gözaltında

Manisa merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik olarak polis tarafından yapılan operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet BaşsavcılığıncaFETÖ/PDY'nin TSK'daki gizli yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 11'i muvazzaf, 2'si TSK'dan ayrılmış, 3'ü ise görevden ihraç edilmiş 16 asker hakkında bir süre önce gözaltı kararı verildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, savcılığın talimatı üzerine Manisa merkezli olarak İzmir, Ankara, Mardin, Rize, Kayseri, Kütahya, Karabük ve Osmaniye'de bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi, 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:24
  1. Osmaniye
  2. Karabük
  3. Rize
  4. Mardin
  5. Manisa
  6. Kütahya
  7. Kayseri
  8. İzmir
  9. Ankara
  10. FETÖ'nün TSK yapılanması
  11. Terör operasyonu
  12. fetö operasyonu
  13. Gözaltılar var
  14. Terörle Mücadele

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